Nach negativen Corona-Tests: Handballer des SC DHfK Leipzig trainieren wieder

Leipzig. Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig ist in den zweiten Teil der Saisonvorbereitung eingetreten. Nachdem am Montagvormittag ein Corona-Test bei allen Spielern und Betreuern negativ ausgefallen war, trainierte das Team von Trainer André Haber am späten Nachmittag erstmals wieder nach einer zehntägigen Erholungsphase. In den kommenden sieben Wochen bis zum geplanten Saisonstart geht es vor allem darum, spielerisch wieder Topniveau zu erreichen.