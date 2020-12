Trotz Niederlage gegen FC Bayern: Peter Bosz glaubt an Meisterschaft mit Bayer Leverkusen

Auch wenn die Antwort aufgrund der Situation nach dem bitteren Verlust der Spitzenposition in der Liga leicht trotzig gegeben wurde, so reflektiert sie doch ein wenig das Mindset der Leverkusener, die sich vom "Vizekusen"-Image befreien wollen. "Wenn Sie mich fragen - 'Vizekusen' vermarkten zu lassen, ist aus meiner Sicht keine besonders gute Idee gewesen. Ich will immer gewinnen. Jedes Trainingsspiel. Jedes Kartenspiel mit meinen Kindern“, sagte Bosz erst am Samstag im SPORTBUZZER-Interview.