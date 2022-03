Nach Niederlage im 1. Spiel gegen Heilbronn: Dresdner Eislöwen wollen Spieß umdrehen

Dresden. Den Auftakt in die Play-offs hatten sich die Dresdner Eislöwen natürlich ganz anders vorgestellt. Doch am Ende mussten sich die Schützlinge von Trainer Andreas Brockmann im ersten von möglichen sieben Viertelfinalspielen den Heilbronnern mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Aber schon an diesem Freitag (20 Uhr) wollen die Dresdner in Heilbronn in der Serie zum 1:1 ausgleichen.

