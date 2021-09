Nach Niederlage in Darmstadt: Schmidt fordert von Dynamo Dresden mehr Präzision

Darmstadt/Dresden. Nun ist sie endgültig verflogen die Anfangseuphorie, die Aufsteiger Dynamo Dresden in den ersten Saisonspielen zu zehn Punkten getragen hat. Nach drei Niederlagen in Folge und dem beim 0:1 in Darmstadt auch recht dürftigen Auftreten ist bei den Schwarz-Gelben Ernüchterung eingetreten. Die vor einem Monat nach dem 3:1 in Rostock noch strahlende Mannschaft ist inzwischen nicht mehr Zweiter, sondern bis auf Platz zehn durchgereicht worden. Anzeige

„Einfach nicht gut und präzise genug“

Die Partie vor 7020 Zuschauern auf der Baustelle am Böllenfalltor offerierte den Dresdnern zwar frühzeitig ein Überzahlspiel – Darmstadts Fabian Schnellhardt hatte wegen gefährlichen Spiels gegen Ex-98er Yannick Stark Rot gesehen – doch den Vorteil konnten die Sachsen nicht nutzen. Sie taten sich sehr schwer im Spielaufbau und vor allem im letzten Drittel. Das Experiment mit Ransford-Yeboah Königsdörffer als Spielmacher hinter den Spitzen ging schief, der verletzungsbedingte Ausfall von Panagiotis Vlachodimos entsprach auch nicht dem Matchplan von Trainer Alexander Schmidt.

Dass er Königsdörffer als Spielmacher gebracht hatte, begründete der Trainer damit, er habe Königsdörffers Tempo nutzen, Tiefenläufe sehen wollen. Weil das nicht wie gewünscht klappte, kann der diesmal ausgebootete Heinz Mörschel auf ein schnelles Comeback hoffen: „Heinz wird wieder seine Chance bekommen, wir wissen, was er kann. Vielleicht war er in den letzten Spielen nicht so stark wie gewohnt, aber die Entscheidung war halt jetzt einmal so. Nächstes Mal kann es schon wieder ganz anders ausschauen“, so Schmidt.

Der Coach haderte vor allem mit technischen Schwächen, unsauberem Spiel in Darmstadt, das natürlich nicht zu zwingenden Chancen führen konnte. Ein Agyemang Diawusie beispielsweise konnte seine Chance als Einwechsler nicht nutzen, gerade ihm versprangen einige Bälle.

„Das Gegentor war wieder absolut vermeidbar“

Der Ex-Ingolstädter musste daher sogar wieder vor Spielende vom Platz. „In der ersten Halbzeit waren Dinge im letzten Spieldrittel, die einfach nicht präzise genug waren. Wir waren vielleicht ein bisschen zu ungeduldig, haben zu schnell einen hohen Ball reingespielt – gegen die zwei großgewachsenen Innenverteidiger. Es gab viele Gründe, oft nicht einmal taktisch, sondern technisch bedingt.“ Ballannahme und -mitnahme und Passspiel habe es diesmal oft an Genauigkeit gefehlt, so Schmidt. „Wir waren heute einfach nicht gut und präzise genug und haben uns zu wenig Torchancen herausgespielt“, resümierte er nach der dritten Pflichtspielniederlage seiner Dresdner Amtszeit.

Obendrein hatte das Gegentor von Ex-Dynamo Tobias Kempe (15.) den aufopferungsvoll kämpfenden Gastgebern natürlich in die Karten gespielt. Der nicht unhaltbare Ball Kempes, bei dem sich Torwart Kevin Broll verschätzte, „war von der Art und Weise ärgerlich“, gab Schmidt zu. Er wollte aber keineswegs Broll zum Sündenbock stempeln, zumal der Torwart auch einige gute Paraden gezeigt, seinen Fehler auszubügeln versucht hatte. „Wir gewinnen und wir verlieren zusammen. Kevin hat bis jetzt eine tolle Saison gespielt, super Bälle rausgeholt“, nahm der 52-Jährige den 26-Jährigen in Schutz, „wir machen ihm keinen Vorwurf, weil er ein hervorragender Torhüter ist.“ Fehler würden im Spiel immer mal wieder passieren, „wir müssen einfach schauen, dass wir die Dinge reduzieren“, folgerte Schmidt.