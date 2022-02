Nach Niederlage in Essen: HC Elbflorenz' Trainer Göde erwartet eine Reaktion

Dresden. Nach der derben Klatsche in Essen (25:34) haben die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz Dresden bereits an diesem Sonntag die Chance zur Wiedergutmachung. Das Team von Rico Göde empfängt zum Abschluss der englischen Woche den TV Hüttenberg in der heimischen Arena (17 Uhr). Allerdings sind die Hessen auch keine Laufkundschaft. Das junge Team von Johannes Wohlrab rangiert derzeit auf dem fünften Tabellenplatz, zudem verloren die Dresdner schon das Hinspiel in Hüttenberg mit 25:28. Dagegen hängt der HCE nach der neunten Saisonniederlage weiter auf Platz zehn fest. „Wir haben richtig auf die Mütze bekommen, das war keine gute Leistung in Essen“, räumt Göde unumwunden ein und fordert: „Wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen. Das wird natürlich eine Riesenaufgabe, aber ich bin überzeugt, dass wir es schaffen können, wenn wir richtig ranklotzen.“

