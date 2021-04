Nach Notfall-Sitzung: Klub-Vereinigung reagiert auf Superliga-Pläne und bekennt sich zur UEFA

Die Europäische Klub-Vereinigung (ECA) stellt sich mit Blick auf die Superliga-Pläne einiger Top-Klubs offenbar gegen ihren eigenen Vorsitzenden Andrea Agnelli. Die ECA wiederholte am Sonntagabend in einem Statement ihre Verpflichtung zur Unterstützung der UEFA-Champions-League-Reform und betonte, dass "ein geschlossenes Superliga-Modell von der ECA klar abgelehnt wird". Zuvor soll es laut übereinstimmenden Medienberichten zu einer Notfall-Sitzung der Klub-Vereinigung, die 246 Top-Vereine in ganz Europa vertritt, gekommen sein. Pikant: ECA-Chef ist Agnelli, der mit seinem Verein Juventus Turin einer von bislang zwölf Unterstützern der umstrittenen Superliga sein soll. Anzeige

Kurz vor dem Beschluss einer tiefgreifenden Reform für die Champions League kommt es damit erneut zum großen Machtkampf um eine mögliche Superliga. Klubs aus Italien, Spanien und England bauen zum wiederholten Male die Drohkulisse einer internationalen Abspaltung auf, die UEFA und die nationalen Ligen reagierten wenig später mit einer scharfen Drohung. Die Vereine würden von allen weiteren Wettbewerben ausgeschlossen, ihre Spieler dürften nicht mehr für Nationalteams auflaufen, teilte die UEFA mit. Dies hatten in der Vergangenheit bereits auch der Weltverband FIFA und die weiteren Kontinentalverbände angekündigt.

Seifert spricht von "irreparablen" Schäden

Das Superliga-Modell soll laut der Nachrichtenagentur "AP" eine Liga aus 15 permanenten Mitgliedern umfassen, später sollen fünf weitere Teams hinzustoßen. Die Top-Sechs-Klubs sollen von einem Gesamt-Budget von 3,5 Milliarden Euro jeweils 350 Millionen Euro erhalten. Die Gründung einer Superliga war in den vergangenen Jahren immer dann ins Gespräch gebracht worden, wenn es um die Verteilung der TV-Gelder im Europapokal ging. Nun sollen der englischen Times zufolge gehören Manchester United, der FC Liverpool, FC Arsenal und FC Chelsea sowie Tottenham Hotspur zu den Klubs, die eine Superliga planen, gehören. Weiteren Medienberichten zufolge sollen auch Juventus, der FC Barcelona und Real Madrid den Aufstand mit der Superliga proben.

Der FC Bayern und Borussia Dortmund sind nicht an den Plänen beteiligt - wie auch Paris Saint-Germain. "Wir danken den Klubs in anderen Ländern, insbesondere den französischen und deutschen Clubs, die sich geweigert haben, sich dem anzuschließen", hieß es in einer UEFA-Mitteilung am Sonntagabend. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert sagte der UEFA Unterstützung zu. "Wirtschaftliche Interessen einiger weniger Top-Klubs in England, Italien und Spanien dürfen nicht die Abschaffung gewachsener Strukturen im gesamten europäischen Fußball zur Folge haben", äußerte Seifert. "Es wäre insbesondere unverantwortlich, die nationalen Ligen als Basis des europäischen Profifußballs auf die Weise irreparabel zu beschädigen."