Nach nur einer Saison bei Union Berlin: Neven Subotic verlässt die "Eisernen"

Der 1. FC Union Berlin wird ohne Innenverteidiger Neven Subotic ins Trainingslager an den Wörthersee reisen - und auch ohne ihn in die neue Saison gehen. Wie der Bundesligist am Freitagnachmittag mitteilte, wird sich der zweimalige deutsche Meister mit Borussia Dortmund eine neue Herausforderung suchen.