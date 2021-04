Nach "Oster-Dreier": Lausitzer Füchse können nicht mehr Letzter werden

Weißwasser. Bereits nach Spiel eins des Oster-Dreiers für die Lausitzer Füchse war klar, dass die Mannschaft von Trainer Chris Straube die Playoffs nicht mehr erreichen können würde. Ein 2:4 in Ravensburg beendete alle Meisterrundenträume. Das Match bei den Towerstars hatte dennoch „nachhaltigen“ Charakter. Denn Kapitän Brad Ross sammelte 18 Strafminuten und holte sich wegen nicht endender Debatten mit den Referees gar noch eine Spieldauerdisziplinarstrafe ab. Damit führt der Deutsch-Kanadier in der „Böse-Buben-Wertung“ der DEL2 mit 158 Strafminuten praktisch uneinholbar.

Denkwürdige Kaufbeuren-Partie

Und was das Geschehen rund um die Weißwasseraner in dieser Saison kaum besser macht: Bruder Nick Ross ist mit 96 Strafminuten auf Rang zwei geklettert. Offenbar war für Coach Straube das Maß an Disziplinlosigkeiten seines Spielführers damit voll. Am Sonnabend gegen Kaufbeuren fehlte Brad Ross noch gesperrt. Am Montag beim Derby in Crimmitschau war der 28-Jährige auf „eigene Veranlassung“ nicht dabei. Nachdem er von seiner Absetzung als Mannschaftskapitän erfahren hatte, meldete er sich krank.