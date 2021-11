Nach Patzer in Quali: Italien-Trainer Roberto Mancini glaubt an WM-Chance - "Total zuversichtlich"

Italien leistete sich mit dem 0:0 im abschließenden WM-Qualifikationsspiel der Gruppe C in Nordirland am Montagabend einen folgenschweren Patzer. Schließlich hat der Europameister damit den ersten Platz in der Gruppe und zugleich die direkte Qualifikation für die Endrunde in Katar im kommenden Jahr verpasst. Trainer Roberto Mancini, der die "Squadra Azzurra" im Sommer bei der paneuropäischen EM zum Titel geführt hatte, bemühte sich nach der Partie dennoch, nach vorne zu blicken. Er bleibe zuversichtlich für die Playoffs, die Ende März stattfinden, so Mancini. "Wir hatten schon vor diesem Spiel, die Gelegenheit die Qualifikation zu sichern", gestand der Coach allerdings. Das Unentschieden in Bulgarien im September sei entscheidend für den weiteren Verlauf gewesen.

