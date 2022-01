Nach Platz zwölf: Francesco Friedrich bügelt Ausrutscher mit Sieg wieder aus

Dresden. Diesen Patzer hat Bob-Dominator Francesco Friedrich ganz schnell wieder ausgebügelt. Nachdem der Pirnaer Doppel-Olympiasieger am Neujahrstag mit Anschieber Alexander Schüller beim Weltcup in Sigulda regelrecht ausgerutscht war und mit Rang zwölf ein für ihn indiskutables Ergebnis erzielte, sorgte er mit Thorsten Margis einen Tag später beim zweiten Zweier-Rennen in Lettland mit einem Sieg wieder für klare Verhältnisse. In der Gesamtwertung änderte der Ausrutscher nichts, Friedrich führt vor den letzten beiden Weltcups in Winterberg und St. Moritz das Klassement an. Anzeige

„Das ist eine Warnung für Olympia“

Am ersten Tag des neuen Jahres unterliefen dem für Oberbärenburg startenden Rekordweltmeister in beiden Läufen ungewöhnlich grobe Fehler. Nach Platz sieben im ersten Lauf rutschte er im zweiten Durchgang noch auf Rang zwölf ab. Damit riss seine beeindruckende Serie von 22 Siegen in Folge und er stand erstmals seit 12. Dezember 2020 nicht auf dem obersten Podest. „Wir haben zweimal das Starteck mitgenommen, da hat man auf dieser Bahn keine Chance mehr und wird durchgereicht“, konstatierte Friedrich. Aber auch Johannes Lochner (6.) und Christoph Hafer (10.) rissen keine Bäume aus.

Und während sich beide auch beim zweiten Sigulda-Auftritt mit den Rängen neun und zehn nicht steigern konnten, rückte Friedrich mit seinem 63. Weltcup-Sieg die Bob-Welt wieder gerade. Zufrieden war der 31-Jährige aber nur bedingt: „Wir haben zurückgeschlagen, aber es hat gerade so gereicht“, so Friedrich, der „nur“ sechs Hundertstel Vorsprung auf den zweimaligen Zweiten Brad Hall (Großbritannien) hatte. Am Vortag betrug der Rückstand zum russischen Sieger Rostislav Gaitiukevich noch 0,61 Sekunden.

Bundestrainer René Spieß sah die Ergebnisse vor allem als „Warnschuss“, der für ihn nicht ganz überraschend kam: „Es ist das passiert, was ich schon seit längerer Zeit sage. Man muss schon auf absolutem Top-Niveau starten und fahren, um vorn zu sein. Wir haben zu viele Fehler gemacht und da wird man in diesem Top-Feld bestraft. Das ist eine Warnung für Olympia. Es zeigt, dass wir uns sehr strecken müssen, um in die Medaillenränge zu kommen.“ Allerdings war auch er froh über den versöhnlichen Abschluss: „Es war wichtig, mit dem Sieg von Franz nochmal ein Zeichen zu setzen.“ Friedrich will nun in dieser Woche auch die Entscheidung treffen, wer ihn in Peking im Zweier anschiebt – Thorsten Margis oder Alexander Schüller.

Skeletonis ebenfalls mit Problemen

Bei den Frauen hatten die deutschen Olympia-Starterinnen auf die Reise nach Lettland verzichtet. Die für Oberwiesenthal startende Stephanie Schneider wurde mit Anabel Galander Achte. Für Schneider war es nach der verpassten Qualifikation der einzige Weltcup-Einsatz. Den Sieg sicherte sich die Amerikanerin Elana Meyers Taylor.