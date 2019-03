Nach PlayOff-Aus: Icefighters Leipzig feiern Abschluss-Fete

Leipzig. Es sah am Dienstagabend im Kohlrabizirkus keiner kommen. Alles war auf das Playoff-Achtelfinale aus- und die Feierlichkeiten angerichtet. Zu stark spielte Oberligist Exa Icefighters Leipzig gegen die Füchse Duisburg. Doch am Ende feierte der Gegner in der nervenaufreibenden Overtime das glückliche 4:3.

Auch einen Tag danach war der Nackenschlag schwer zu verdauen: „Ein Wort reicht dafür: Bitter. Wir waren die ganze Zeit die hoch überlegene Mannschaft“, meinte Kapitän Florian Eichelkraut, dessen Aussage des festen Weiterkommens noch in der Kabine an der Tür prangt. Sehr enttäuscht zeigte sich auch Comebacker Hannes Albrecht: „Ich kam zu spät zur Mannschaft und mit etwas mehr Zeit hätte ich mehr helfen können.“

Dabei stand die Partie sinnbildlich für die Saison der Eiskämpfer, die an ihrer schwachen Chancenverwertung scheiterten. Geschäftsführer André Krüll nahm kein Blatt vor den Mund: „Wir müssen so kritisch sein. Unser großes Saisonziel, die Playoffs, haben wir verpasst. Das liegt schwer im Magen.“ Wirklich vorbereitet war keiner im Lager der Sachsen. Direkt nach Spielende sagte Coach Sven Gerike: „Keiner von uns war bereit, dass es das letzte Spiel der Saison war. Aber wenn man geht, dann so.“ Am Samstag wird dennoch gefeiert. Ab 17 Uhr startet die Saisonabschlussparty im Kohlrabizirkus. Krüll verspricht: „Wir lassen uns einiges einfallen und wollen diese ,Übergangssaison’ in unserer tollen Location feiern.“

Die neue Spielzeit ist Thema – eventuell mit Fan-Liebling Hannes Albrecht, den das Feuer längst wieder gefangen hat: „Natürlich gehen die Überlegungen in diese Richtung. Aber wie alles umgesetzt werden kann, ist die andere Frage.“ In der Eishockey-Spielerszene sind die Icefighters aufgrund ihres Weges ein beliebter Name. Es hagelt Angebote seitens der Spielerberater. Sicherlich auch deshalb ist der Blick in die Zukunft positiv. Krüll: „Wir können uns mal nur auf das Sportliche konzentrieren.“ Deutlich offensiver wurde Gerike mit einer Lebensweisheit: „Lache nie über jemanden, der einen Schritt rückwärts macht, es könnte sein, dass er Anlauf nimmt. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir Anlauf nehmen werden.“

