Nach Pleite gegen Bayern: Leipzig-Trainer Nagelsmann schreibt Meisterschaft ab - Ziel jetzt Platz zwei

Das Spiel streckenweise dominiert - aber keine Tore gemacht: RB Leipzig hat im Kampf um die deutsche Meisterschaft am 27. Spieltag eine empfindliche Niederlage einstecken müssen. Trotz bester Torchancen verloren die Sachsen zuhause gegen den Tabellenführer FC Bayern mit 0:1 (0:1) - und haben nun sieben Punkte Rückstand auf den Triple-Sieger der Vorsaison. In dieser Phase der Saison hat noch kein Team in der Bundesliga-Geschichte einen solch großen Rückstand auf den Ersten aufgeholt. Das Thema Meistertitel hat sich damit erledigt. Das hatte RB-Trainer Julian Nagelsmann schon vor dem Spiel so formuliert ("Wenn wir nicht gewinnen oder unentschieden spielen, ist zwar nicht die Saison vorbei, der Meisterkampf allerdings schon") - und nach dem Spiel nochmal bestätigt.

Anzeige