Nach Pleite gegen Union: HSV bezieht Trainingslager vor Ingolstadt-Spiel

Nach dem Sturz aus den Aufstiegsrängen der 2. Bundesliga wird der Hamburger SV in dieser Woche ein Kurztrainingslager beziehen. Trainer Hannes Wolf kündigte am Montag an, dass er sich mit seiner seit sechs Spielen sieglosen Mannschaft von Mittwoch an in Malente oder Rothenburg auf das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt (Samstag, 13 Uhr) vorbereiten wird.