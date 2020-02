Nach plötzlichem Tod von Julian Geppert: Wunstorf verarbeitet die Schockstarre

Dieses Bild habe sich bei ihm eingebrannt, sagt Sören Blunk. Der Interimstrainer des Fußball-Landesligisten 1. FC Wunstorf stand 25 Meter von dem Unglücksort in der Barne-Arena entfernt. Wenige Momente zuvor sei sein Spieler Julian Geppert noch bei ihm gewesen, habe etwas getrunken, habe auf seine Art einen lockeren Spruch gemacht und sei anschließend wieder zurück auf den Platz gelaufen.

Ärzte stellen Tod gegen ein Uhr nachts fest

„Ich hatte gerade auf mein Handy ge­schaut, weil ich gucken wollte, wie lange wir noch spielen“, sagt Blunk. Es lief das Abschlussspiel des Trainings. Es war 19.37 Uhr, 23 Minuten vor acht, als Geppert auf dem Platz zusammensackte. Zu seinem Ge­gen­spie­ler soll er noch ge­sagt haben: „Ich glaub, ich bin zu alt für so was.“ Ein Mitspieler, ausgebildeter Rettungssanitäter, übernahm sofort die Erstversorgung, ein zweiter Notruf mit veränderter Situation wurde abgesetzt. Mit dem Hubschrauber wurde der 30-jährige Abwehrspieler, den alle nur „Jule“ riefen, in die Medizinische Hochschule gebracht. Zwei Mannschaftskollegen begleiteten ihn und verbrachten die Nacht im Krankenhaus. Gegen ein Uhr in der Nacht stellten die Ärzte den Tod des Bankkaufmanns fest. Über die Todesursache soll eine Obduktion Aufschluss geben. Ein Termin für die Trauerfeier steht noch nicht fest.

„Wenn ich ehrlich sein soll, ich habe gestern nur funktioniert, nicht mehr und nicht weniger“, sagt Blunk, „ich habe jeden Spieler telefonisch informiert, den Vorstand angerufen“ – und ein Treffen am Mittwochabend organisiert, wozu auch fünf Seelsorger der Johanniter Wunstorf kamen. Im Kabinentrakt waren Kerzen aufgestellt, in der Kabine versuchten knapp 50 Personen, das Geschehene zu begreifen. Nach zweineinhalb Stunden war der Letzte gegangen.

Erst am Montag trifft sich die Mannschaft wieder. Alle Spiele, alle Trainingseinheiten der Herrenmannschaften sind abgesagt. Den Jugendteams sei es freigestellt worden, ob sie beispielsweise an der Hallenrunde teilnehmen, berichtet Blunk.

"Und dann muss man sehen, wie es die Mannschaft verarbeitet und wie es weitergeht."

Fakt ist: Bis Montag stehen die Uhren in Wunstorf still. „Und dann muss man sehen, wie es die Mannschaft verarbeitet hat und wie es weitergeht“, sagt FC-Sprecher Andreas Schmitz, „die Jungs waren ja dabei, sie haben es alle mitbekommen.“ Und in Erinnerung an „Jule“ fügt er hinzu: „Ich wüsste nicht, dass er mal mit einem Mitspieler angeeckt ist. Er hatte immer ein offenes Ohr für dich, hatte nie schlechte Laune, immer lebensfroh, immer optimistisch.“

Die Anteilnahme in Hannover und ganz Niedersachsen ist überwältigend. Un­zäh­li­ge Vereine kondolierten bei Facebook, beim SPORTBUZZER und auf der Seite des Vereins. Die Telefone von Schmitz und Blunk standen nicht still. Am 1., 8. und 15. März müssen die Wunstorfer nacheinander in Heeßel, Burgdorf und Eldagsen an­tre­ten. Das erste Heimspiel auf dem Rasen, auf dem Geppert verstorben ist, steht am Freitag, 20. März (19.30 Uhr) gegen TuS Sulingen an. So weit denkt hier aber noch niemand.