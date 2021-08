Nach Pokal-Aus: FC Erzgebirge Aue will sich auf Schalke nicht verstecken

Aue. 1111 Tage nach dem bislang letzten Aufeinandertreffen tritt Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) erstmalig in einem Pflichtspiel beim FC Schalke 04 an und will mindestens einen Punkt mitnehmen.

Anzeige