Nach Pokal-Aus für RB Leipzig: Genervter Nagelsmann flüchtet sich in Galgenhumor

Leipzig. Offen, charmant, selten um einen flotten Spruch verlegen: So kennt man Julian Nagelsmann im Umgang mit den Medien. Doch auf der Pressekonferenz nach der 1:3-Niederlage in der dritten Runde des DFB-Pokals bei Eintracht Frankfurt zeigte sich der Cheftrainer von RB Leipzig teilweise von einer anderen Seite. Kurz angebunden, schnippisch, fast ein wenig überheblich. Menschlich ist das kurz nach dem bitteren Aus sicherlich verständlich.

Negativlauf geht an die Substanz

Auf die Frage, ob er die deutliche Kritik aus seiner „Gipfelkreuz-Rede“ nun deshalb nicht wiederholt habe, weil seiner Mannschaft am Sonntag in München ein schweres Spiel bevorstehe, sagte Nagelsmann genervt: „Ich lieb` euch so.“ Unter den anwesenden Journalisten brach Gelächter aus. Nach kurzer Pause fuhr der 32-Jährige fort. „Ich habe meine Mannschaft vor zehn Tagen nicht hart kritisiert. Ich weiß nicht, ob ich das noch 438 Mal wiederholen soll: Ich hab gesagt, dass wir gut sind und dass wir ans Limit kommen müssen.“ Dürfte jetzt hoffentlich bei allen angekommen sein.

Ans Limit kommen – das gelang im Re-Match gegen Frankfurt nicht und der Frust darüber saß offenbar auch beim Cheftrainer tief. 0:2 gegen Dortmund, 0:1 gegen Augsburg, 0:1 gegen Union Berlin, 0:0 gegen Frankfurt, 0:2 gegen Mönchengladbach und nun im Pokal 0:1 gegen Frankfurt. In fünf der letzten sechs Partien gingen die RB-Kicker mit einem Rückstand in die Kabine. Nimmt man das verlorene Ligamatch bei den Hessen vor zehn Tagen dazu, ließ RBL seine Gegner sechsmal hintereinander in Front ziehen. Obwohl der Bundesliga-Zweite zwei der Spiele noch komplett drehte (je 3:1 gegen Augsburg und Berlin) und gegen Dortmund (3:3) und Gladbach (2:2) zumindest einen Zähler holte, geht der Negativlauf in den ersten 45 Minuten langsam an die Substanz. Und an die Nerven. Die Tabellenführung ist mittlerweile auch futsch.

„Das allerwichtigste Spiel des Jahres"?

Wie erklärt sich Nagelsmann die Serie? Ist es nur eine Aneinandereihung von unglücklichen Ereignissen? Matchpech? „Eine Kette von Zufällen nicht“, sagte er am Dienstagabend. „Wir haben drei Chancen, die haben wir nicht gemacht. Wenn wir die machen, dann ist schon mal ausgeschlossen, dass wir das erste Tor kriegen. Und dann haben wir einen Elfmeter gekriegt. Es sind immer andere Dinge“, erklärte der 32-Jährige, der auch strukturelle Probleme im Spiel seiner Mannschaft sah. Das Dreierpressing müsse verbessert werden, um besser in Verlagerungssituationen zu kommen.

Klar ist: RBL nutzte seine Großchancen durch Amadou Haidara und Patrik Schick in der Anfangsphase nicht. André Silva brachte die Eintracht nach 17 Minuten per Elfmeter nach einem Handspiel von Marcel Halstenberg in Führung. Nach der Pause vollendete Filip Kostic einen Konter nach folgenschwerem Fehlpass von Dayot Upamecano zur verdienten 2:0-Führung (51.) für die SGE. In der Nachspielzeit sorgte erneut Kostic nach dem herrlichen Anschlusstreffer von Dani Olmo (69.) für den 3:1-Endstand.

Olmo mit erstem Pflichtspieltreffer

Nagelsmann hatte im Anschluss keine Lust auf eine lange Analyse, „Dann sitzen wir hier morgen früh noch. Und wir spielen ja am Sonntag schon das allerwichtigste Spiel des Jahres für die Medienlandschaft.“ Die Ironie in seiner Stimme war unverkennbar. Unklar blieb, was die Medien damit zu tun haben, dass die Begegnung zwischen dem Tabellenführer und dem Zweiten, zwischen dem Rekordmeister und seinem aktuell ärgsten Herausforderer als absolutes Spitzenspiel gilt.

Ein Journalist wollte schließlich wissen, was die Pleite für das Bayern-Gastspiel bedeutet? Selbstvertrauen habe man sich ja nicht holen können. Nagelsmann flüchtete sich in Galgenhumor: „Richtig!“ Dann folgte eine lange Pause. „Ja weiß nicht, wir sind ausgeschieden. Was soll das bedeuten? Auf jeden Fall fahren wir nicht nach München und singen: Wir fahren nach Berlin. So viel kann ich ihnen schon mal verraten.“ Gelächter im Raum.

Wer weiß: Vielleicht gelingt sie ja in München, die erste Führung seit dem 15. Spieltag. Am 14. Dezember 2019 gewannen die RB-Kicker 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Und Julian Nagelsmann war damals verständlicherweise viel besser gelaunt.