Nach Pokal-Aus gegen Leverkusen: Frankfurt-Kapitän Rode hadert mit Spielverlauf und Schiedsrichter

Der frühe Führungstreffer durch Amin Younes hat nicht ausgereicht: Eintracht Frankfurt ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Hessen unterlagen am Dienstagabend Bayer Leverkusen mit 1:4 (1:1). Nach dem frühen Rückstand durch Ex-Nationalspieler Younes (7.) drehten Lucas Alario per umstrittenem Handelfmeter (27.), Edmond Tapsoba aus ganz knapper Abseitsposition (49.) und Moussa Diaby (67./87.) am Dienstagabend das Spiel für Bayer. Dass gleich zwei Treffer der Werkself zweifelhaft zustande kamen, stieß Frankfurt-Kapitän Sebastian Rode nach Abpfiff bitter auf. "Wir hatten einen sehr starken Gegner, das Spiel ist sehr unglücklich für uns gelaufen", sagte der Ex-Profi des FC Bayern bei Sky. Anzeige

Was Rode meinte: Zum Ausgleich benötigte einen Strafstoß. Ex-Nationalspieler Erik Durm lenkte einen Schuss von Leon Bailey aus kurzer Distanz im Strafraum mit dem Arm ab. Eine strittige, aber regelkonforme Entscheidung, die bei dem Frankfurter allerdings nicht gut ankam: "Es ist Wahnsinn. Er geht vielleicht vom Bauch an die Hand", schimpfte Rode über den Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Christian Dingert. Einen Videobeweis gibt es in der zweiten Pokalrunde nicht.