Nach Pokalschlacht gegen Zwickau: Chemie Leipzig verliert gegen den BAK

Miro Jagatic (Trainer Chemie Leipzig): "Dass unsere Serie gerissen ist, ist mir egal, Serien interessieren mich nur im Fernsehen. Ich kann nur den Hut vor unserer Mannschaft ziehen. Am Donnerstag haben sich alle in 120 Minuten total verausgabt, gingen auf dem Zahnfleisch. Es mussten etliche Spieler heute in Bresche springen gegen einen Gegner, der ja bekanntlich in die 3. Liga aufsteigen wollte. Wir hatten unsere Momente, zum Ende hin wurden wir aber immer müder." ©