Nach Polen-Pleite: U21-Trainer Antonio Di Salvo fordert eine Reaktion - "An den Widerständen wachsen"

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat nach der 0:4-Pleite gegen Polen für das letzte Länderspiel des Jahres eine Reaktion versprochen. „Es geht jetzt darum, an den Widerständen zu wachsen. Es gab Widerstände in diesem Spiel, aber auch die Vorgängergeneration hatte Widerstände. Jetzt muss man sehen, aus den Fehlern zu lernen und eine Reaktion zu zeigen“, sagte Trainer Antonio Di Salvo am Montag in Ingolstadt. Im dortigen Sportpark geht es am Dienstag (18.15 Uhr, ProSieben Maxx) um weitere Punkte im Kampf um die EM-Qualifikation.

