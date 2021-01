Nach Ponomarew-Rückzug: KFC Uerdingen leitet Eigenverwaltungsverfahren ein

Nach dem Rückzug von Investor Mikhail Ponomarew steht der KFC Uerdingen 05 vor drastischen Veränderungen. Wie der Drittligist am Donnerstag bestätigte, wurde ein sogenanntes Eigenverwaltungsverfahren eingeleitet. Die Fortsetzung des Spielbetriebes soll weiterhin gewährleistet bleiben, allerdings werden Uerdingen in der laufenden Saison drei Punkte abgezogen . Der Regelfall sind bei einer Insolvenz neun Zähler, wegen der Coronavirus-Pandemie war das Strafmaß allerdings deutlich herabgesetzt worden.

"Nach langen und intensiven Überlegungen, wie wir die aktuellen Herausforderungen bestmöglich meistern können, halten wir diesen Schritt für die optimale Lösung, um die Zukunft des KFC Uerdingen zu sichern", teile Ponomarew mit, der sein Engagement als Präsident und Investor beendet. "Wie ich immer betont habe, ist mein oberstes Ziel, den KFC Uerdingen nicht nur in dieser Saison, sondern langfristig in der 3. Liga zu erhalten und in eine geordnete und gesicherte Zukunft zu überführen." Der finanziell angeschlagene Klub sucht zurzeit nach einem neuen Investor, war bisher aber erfolglos.