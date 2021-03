Positiver Coronatest bei 96! Heimspiel gegen Würzburg abgesagt, Team in Quarantäne

Dem positiv getesteten Spieler geht es nach Klubangaben gut, Symptome seien noch nicht aufgetreten. "Obwohl wir uns an alle Hygiene- und Sicherheitsvorschriften gehalten haben, gibt es keine Garantie, dass so ein Fall nicht auftritt. Zum Schutz der Spieler und um ein weiteres Ausbreiten der Infektion zu verhindern, ist die Quarantäne unumgänglich. Mit den zuständigen Behörden haben wir eine enge Abstimmung und vertrauensvolle Gespräche", wird Mannschaftsarzt und Hygienebeauftragter Axel Partenheimer auf der Webseite der Roten zitiert.

Nachdem zu Beginn der Pandemie bereits Timo Hübers und Jannes Horn, der damals noch für 96 spielte, positiv getestet worden waren, ist das also der dritte Coronafall bei Hannover 96. Das Spiel am kommenden Freitag (18.30 Uhr) bei Holstein Kiel wackelte ohnehin schon gewaltig, da sich auch die Störche nach vier positiven Coronatests in Quarantäne befinden.