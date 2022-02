Nach Posse vor Australian Open: Djokovic kehrt am Montag in Dubai auf Tennis-Platz zurück

Fünf Wochen nach seiner Ausweisung aus Australien einen Tag vor Beginn der Australian Open kehrt der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic an diesem Montag auf den Tennis-Platz zurück. Der 34 Jahre alte Serbe trifft beim Turnier in Dubai in der ersten Runde auf den Italiener Lorenzo Musetti. Die Partie findet nicht vor 17.30 Uhr deutscher Zeit statt. "Ich vermisse Tennis nach allem, was passiert ist", hatte Djokovic im Vorfeld der mit 2,94 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung gesagt. Anzeige

Der nach wie vor nicht gegen das Coronavirus geimpfte Djokovic hatte im Januar nicht an den Australian Open in Melbourne teilnehmen können, weil er entgegen seiner Annahme doch nicht über eine medizinische Ausnahmegenehmigung für die Einreise nach Australien verfügte. Ein Bundesgericht hatte seinen Einspruch gegen die Ausweisung abgewiesen. Damit konnte Djokovic seinen Titel in der Rod Laver Arena nicht verteidigen und musste aus Serbien mit ansehen, wie sich der Spanier Rafael Nadal mit seinem 21 Grand-Slam-Titel zum Rekord-Champion krönte.

In einem Interview mit der BBC hatte Djokovic zuletzt erklärt, vorerst weiter auf eine Impfung verzichten zu wollen. Dafür würde er auch in Kauf nehmen, eventuell nicht an den French Open oder an Wimbledon teilnehmen zu können. Um in Dubai spielen zu können, reicht dem Serben ein negativer PCR-Test.