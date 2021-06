Nach Premieren-Saison der RB-Damen in der 2. Bundesliga: "Leipzig ist eine Frauenfußballstadt"

Leipzig. Ihre Premieren-Saison in der 2. Bundesliga schlossen RB Leipzigs Frauen auf Rang drei ab. Für Viola Odebrecht ist das trotz zwischenzeitlicher Durststrecke ein Erfolg. Seit mehr als zwei Jahren leitet die ehemalige Nationalspielerin den Bereich Mädchen- und Frauenfußball am Cottaweg. Im Interview spricht die 38-Jährige über noch zu hebende Potentiale, das niederländische Modell zum gemeinsamen Kick von Frauen und Männern und die Ziele für die kommende Spielzeit. Anzeige

SPORTBUZZER: Joseph Blatter hat 1997 gesagt, dass die Zukunft des Fußballs weiblich ist. Wie sehen Sie das? Wie haben Sie das bisher erlebt oder ist das immer noch eine Utopie? Viola Odebrecht: Utopie würde ich nicht sagen. Seit 1997 hat sich das eine oder andere getan, aber es ist schon noch ein ganzes Stück zu gehen. Dass es sich irgendwann mal ändert, dass die weiblichen Zahlen größer sind als die männlichen, das glaube ich nicht.





Es gibt in letzter Zeit viele Aktivitäten um Fußball von Mädchen und Frauen - wie die Female Football Academy - und es gab bereits anlässlich der Frauen-Fußball-WM 2011 in Deutschland viele Projekte, um Mädchen- und Frauenfußball zu fördern. Wie schätzen Sie die letzten zehn Jahre in dem Bereich ein? Ich glaube, dass alle Sportarten Nachwuchsprobleme haben, weil es in der Gesellschaft so viele Möglichkeiten für die Kinder gibt, die sie wahrnehmen können. Das trifft sowohl den männlichen als auch den weiblichen Bereich im Nachwuchsfußball. Die Qualität des Frauenfußballs ist trotzdem in den letzten zehn Jahren gestiegen. Wenn man sich Spiele von 2011 und jetzt anguckt, dann fällt auf, dass es viel dynamischer, sehr viel schneller geworden ist, im technischen und taktischen Bereich haben sich die Spielerinnen verbessert. Ich glaube, dass auch in der Gesellschaft, in den Verbänden mittlerweile das Bewusstsein gewachsen ist, dass sie den Frauenfußball noch mehr fördern müssen und sollten und dass da sehr viel Potential drin steckt.

Welches Potential steckt in RB? Sehr viel. Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir ein Bundesligaklub werden wollen und uns dort in der oberen Tabellenhälfte festsetzen wollen - mittel- bis langfristig gesehen. Wir haben die Unterstützung des Vereins, der Geschäftsführung und können ganz in Ruhe daran arbeiten, diese Ziele im Endeffekt in den nächsten Jahren zu erreichen.

Beim letzten Saisonspiel war die Stimmung so - "Wir folgen Jena bald in die 1. Bundesliga" - vielleicht in der nächsten Saison, wäre das was? Definitiv. Bis zwei Spiele vor dem Schluss war nicht klar, ob wir nicht doch noch an Jena vorbeiziehen können. Wir erhoffen uns, dass wir in der nächsten Saison den Aufstiegskampf erneut annehmen können, dass wir dann oben mitspielen und hoffentlich auf den ersten beiden Plätzen landen.

Mit Blick auf die Statistik in der Saison liegt das Torverhältnis bei 32:30, nur der Tabellenvierte und der Tabellenletzte haben mehr Gegentore bekommen. Woran liegt es, dass den Gegnerinnen so viele Tore geschenkt wurden? Geschenkt möchte ich jetzt nicht sagen. Es ist schon unser oberstes Ziel, so viele Tore wie möglich zu schießen und so wenige wie möglich zu bekommen. Es waren viele individuelle Fehler dabei und einige unnötige Tore, die wir bekommen haben. Daran müssen wir auf jeden Fall vor und in der neuen Saison arbeiten. Das gehört auch dazu, um am Ende ganz oben zu stehen.

Ist die Defensive eine Reserve des Teams? Oder wo sehen Sie Potential zur Veränderung? Ja, schon, obwohl ich die Defensive nicht nur auf unseren Abwehrblock beziehe. Defensive fängt bei uns bei den Angreiferinnen an. Wir haben die 30 Tore nicht bekommen, weil unsere Abwehr zu schlecht ist, sondern weil wir als Mannschaft nicht gut gegen den Ball gearbeitet haben. Da sind definitiv noch Potential und Reserven vorhanden. Denn wenn man die Trainingseinheiten sieht oder in dem ein oder anderen Spiel, bei dem wir zu Null gespielt haben, erkennt man, dass wir es können. Dies müssen wir nur konstanter auf den Platz bringen.

Ist es eine Frage des Alters, wie man in der Bundesliga ankommt im Gegensatz zum Jugendbereich oder der Regionalliga? Anzeige Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die das erste Jahr in der zweiten Liga gespielt hat. Im Vergleich zur Regionalliga geht es deutlich robuster zur Sache. Die eine oder andere Spielerin war vielleicht überrascht und konnte sich nicht sofort anpassen. Zudem haben wir drei Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchsbereich hochgezogen. Deswegen ist es gut, dass wir in der zweiten Liga noch Erfahrungen sammeln können und dann in der nächsten Saison hoffentlich besser aufgestellt sind.

Anja Mittag trat nach dem Re-Start immer als eine Art Joker in den Spielen auf und rettete mit ihren Toren einige Punkte. Wie war das für das Team? Gab es Konkurrenzsituation? War sie wichtig für das Selbstbewusstsein des Teams? Konkurrenzsituation gab es sicherlich, weil jede spielen will und wenn Anja Mittag gespielt hat, musste eine andere Spielerin auf die Bank. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Team ein Stück weit selbstbewusster war, wenn Anja auf dem Feld stand. Weil sie einfach die Klasse hat und in den Spielen auch gezeigt hat, dass sie sie noch abrufen kann. Ich glaube aber auch, dass im Endeffekt der Gegner auch etwas beeindruckt war, wenn Anja auf dem Feld stand.

Sie sichten jetzt B-Juniorinnen. Merken Sie, dass es ein neues Einzugsgebiet für RB gibt? Kann sich RB als Nummer 1 in Ostdeutschland im Frauen- und Mädchenfußball etablieren oder ist es ein Dreigestirn aus Turbine Potsdam, Jena und RB? Oder macht man sich darüber gar keine Gedanken? Darüber macht man sich gar keine Gedanken. Diese Sichtung ist erforderlich, weil wir leider auch durch die Pandemie einige Spielerinnen im Nachwuchsbereich verloren haben und deswegen jetzt die eine oder andere dazugewinnen wollen. Wir wollen Talente entwickeln. Deshalb fördern und fordern wir auch den Nachwuchsbereich. Aber Gedanken, ob wir Turbine im Osten ablösen, machen wir uns nicht. Das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Wir wollen unsere Ziele verwirklichen und daran weiter hart arbeiten.

Saisonrückblick mit Katja Greulich! Saisonrückblick! Cheftrainerin Katja Greulich ordnet die vergangene Spielzeit ein und blickt bereits in die neue Saison. #RBLFrauen Gepostet von RB Leipzig Frauen am Freitag, 11. Juni 2021

Wie viele Mädchen und Frauen spielen aktuell bei RB? Cirka 100 bis 120.

Es gibt bei Vereinen wie dem BVB oder dem VfB Stuttgart die Initiative, eine Mädchen- und Frauenfußballabteilung zu etablieren. Wie finden Sie das? Super, finde ich klasse. Jeder Verein sollte eine Frauenfußballabteilung haben.

Werden dadurch die Frauen- und Mädchenvereine abgehängt, weil alles eine Frage des Geldes ist? Das hoffe ich, ehrlich gesagt,nicht. Generell hoffe ich, dass die traditionellen Vereine wie SGS Essen oder Turbine Potsdam, die ja jetzt schon lange dabei sind, sich halten können und den Konkurrenzkampf mit den anderen Vereinen annehmen können und dass in zehn Jahren dann auch noch reine Frauenfußballvereine in der ersten bzw. zweiten Liga spielen werden.

In den Niederlanden gibt es die Initiative, dass Frauen bei Männer-Amateurmannschaften mitspielen. Wie sehen Sie das? Warum nicht? Ich bin da ganz offen. Wenn man Spaß dran hat. Die Niederländer haben sich dabei ja etwas gedacht. Man kann das ja ausprobieren und in ein, zwei Jahren feststellen, dass es funktioniert oder auch nicht. Per se würde ich jetzt sagen, dass nichts dagegen spricht. Dennoch muss man genau beobachten, ob eventuell die Verletzungsanfälligkeit bei den Frauen zunimmt, wenn sie mit Männern zusammen spielen, da der Männerbereich von Natur aus eine andere Körperlichkeit mitbringt.

Wie würden Sie die vergangene Saison in einem Wort beschreiben? Gut. Nach den drei ersten Spielen, in denen wir so sensationell gestartet sind, und dann zum Ende der Spielzeit noch einmal aufkam, dass wir gegebenenfalls aufsteigen können, da hat man natürlich etwas nach oben geschielt, aber generell war von vornherein klar, dass wir primär den Klassenerhalt schaffen wollen, alles andere wäre Bonus gewesen. Das haben wir drei, vier Spieltage vor Schluss geschafft. Deshalb bin ich absolut zufrieden.

Beim Saisonfinale gegen Jena waren fast 400 Menschen. Das Interesse steigt? Definitiv. Leipzig ist eine Frauenfußballstadt und die Zuschauerzahl wird in den nächsten Jahren anwachsen. Das konnte man im DFB-Pokal-Heimspiel gegen Frankfurt schon sehen, als über 1.000 Fans vor Ort waren. Ich glaube, dass bei Highlight-Spielen vielleicht sogar mehrere Tausend zugucken kommen.

DURCHKLICKEN: Bilder vom letzten Saisonspiel der RB-Frauen gegen Jena Die Frauen von RB Leipzig haben ihr letztes Saisonspiel gegen Carl Zeiss Jena mit 0:2 verloren. ©

Im Stadion am Bad in Markranstädt oder in der Red-Bull-Arena? Nein, wenn Sie mal in einem Stadion waren, wo 48.000 reinpassen, aber dann nur 5.000 gekommen sind. Das ist keine Atmosphäre. Daher auf keinen Fall in der Red-Bull-Arena. Warum nicht Markranstädt?

Die Verträge mit dem TrainerInnen-Gespann sind bis 2023 verlängert. Das ist dann der nächste Meilenstein? Wir wollen uns innerhalb des Teams weiterentwickeln und nicht auf der Stelle treten. Wir haben mit allen Dreien - Katja Greulich, Anja Mittag und Marius Nowoisky - verlängert, weil der Verein und ich zufrieden mit ihnen sind. Sie arbeiten toll zusammen und können in der Konstellation die Mannschaft noch weiter entwickeln im taktischen und technischen Bereich, um dann die Chancen zu erhöhen, in die erste Liga aufzusteigen.