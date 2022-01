Nach Probezeit: FC Grimma holt Sturm-Talent Ntignee von Lok Leipzig

Grimma. Der FC Grimma geht die Mission Klassenerhalt mit frischem Blut an. Von Regionalligist 1. FC Lok Leipzig kommend, soll Angreifer Goteh Ntignee zukünftig für mehr Torgefahr bei den Grimmaern sorgen. Das gelang am vergangenen Wochenende als Probespieler schon bestens. Im Testkick gegen Borea Dresden traf Ntignee zum zwischenzeitlichen 3:0 für seinen neuen Arbeitgeber.

In der Oberliga dürfte sich für den Nachwuchsstürmer deutlich mehr Spielpraxis als in der Regionalliga ergeben. Bei Lok kam der Kanadier nicht so richtig zum Zug, absolvierte insgesamt nur drei Pflichtspiele für die Probstheidaer.