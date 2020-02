Nach Prokop-Rauswurf beim DHB: Scharfe Reaktion aus Leipzig

Leipzig. Er ist ein langjähriger Weggefährte des bisherigen DHB-Coaches und kann die Entscheidung nicht verstehen. „Ich bin geschockt und habe keine Veranlassung dafür gesehen“, so Günther. Es sei lächerlich, Prokop wegen der Leistungen bei der Europameisterschaft zu entlassen. Bei den Voraussetzungen, die die Mannschaft hatte, hat sie ein gutes Turnier gespielt. „Scheinbar dominiert beim DHB das ehrenamtliche Präsidium viel zu sehr und die Hauptamtlichen haben nichts mehr zu sagen “, so der Manager weiter.

Er spielt damit auf eine Erklärung von DHB-Sportvorstand Axel Kromer an, die genau 16 Tage hielt und jetzt nichts mehr wert ist. Noch während des Turniers hatte Kromer dem Ex-Bundestrainer das Vertrauen ausgesprochen. "Wir als Verbandsführung wollen klarstellen, dass es intern nie eine Diskussion darüber gab, mit welchem Trainer wir künftig die Nationalmannschaft prägen wollen. Wir werden natürlich mit Christian in Richtung Olympia gehen und die Sommerspiele anpeilen", hatte Kromer noch am 21. Januar in Wien betont.