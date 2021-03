Nach Rangnick-Absage: Schalke-Aufsichtsrat Stefan Gesenhues tritt zurück

Der nächste personelle Rückschlag für den FC Schalke 04! Aufsichtsrat Stefan Gesenhues ist am Sonntag zurückgetreten, nachdem am Samstag Ralf Rangnick als Sportvorstand abgesagt hatte. Gesenhues galt als großer Befürworter der Personalie Rangnick und war nah dran an der sogenannten Schalke-Gruppe. Anzeige

"Ich sehe keine erfolgreiche Zusammenarbeit mehr. Es gibt keine Perspektive mehr, mich so einzubringen, wie ich es gewünscht hätte", sagte Gesenhues am Sonntag gegenüber Sport1. Schalke steht also vor einer weiteren Zerreißprobe, die sich zuletzt schon andeutete. "Ich habe immer alles zum Wohle des Vereins gemacht und hoffe, dass Schalke wieder zur Ruhe und alter Stärke findet."

Gesenhues hatte am vergangenen Freitag den Vorschlag der sogenannten Schalke-Gruppe im Aufsichtsrat vorgetragen, Rangnick zurückzuholen. Das sorgte für mächtig Wirbel. Aufsichtsratsboss Jens Buchta war wenig begeistert von der Initiative. "Dass sich meine Kollegen im Aufsichtsrat überrumpelt gefühlt haben, kann ich im Nachhinein verstehen. Das tut mir leid. Ich bin sehr daran interessiert, dass wir jetzt alle an einen Tisch kommen", sagte Gesenhues daraufhin der Funke Mediengruppe.