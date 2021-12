Nach Rassismus-Eklat: MSV Duisburg und VfL Osnabrück gemeinsam für Wiederholungsspiel

Die Drittliga-Partie zwischen MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück wurde am Sonntag wegen eines rassistischen Vorfalls abgebrochen. Der Osnabrücker Spieler Aaro Opoku war von einem Duisburger Zuschauer beleidigt worden. Beide Teams sprachen sich am Montag in einer gemeinsamen Erklärung für ein Wiederholungsspiel aus.