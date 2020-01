Nach Rassismusvorfall: Lok Leipzig muss 3000 Euro Strafe zahlen

Leipzig. Regionalligist 1. FC Lokomotive Leipzig muss nach dem rassistischen Vorfall Anfang Dezember im Spiel bei Hertha BSC II eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro zahlen. Ein Drittel davon könne „für Maßnahmen gegen Rassismus und Rechtsextremismus“ verwendet werden, teilte der Club am Donnerstag mit und kündigte an, dem Fanprojekt Leipzig dafür 1000 Euro zur Verfügung zu stellen. Das Urteil des Sportgerichts vom Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) ist rechtskräftig.

Während der Partie in Berlin war Hertha-Akteur Jessic Ngankam mit Affenlauten aus dem Lok-Fanblock beleidigt worden. Zudem hatten Leipziger Anhänger in der 65. Minute einen Nebeltopf gezündet, der für ordentlich Rauch sorgte.

Gemeinsamer Workshop

Eingestellt wurde hingegen das Sportstrafverfahren gegen David Urban, allerdings unter Auflagen. Der Lok-Kicker soll in der derselben Partie seinen Gegenspieler Ngankam als "Affe" tituliert haben. "Ich habe es nicht gehört“, sagte Leipzigs Co-Trainer Nicky Adler dem MDR nach dem Abpfiff im Dezember: „Wenn es so war, ist es wahnsinnig traurig. Es gibt leider immer Unbelehrbare.“ Am Donnerstagabend betonten die Probstheidaer in einer Mitteilung, nach der Beweisaufnahme des Sportgerichts habe es unterschiedliche Aussagen und Bewertungen der fraglichen Situation gegeben. Dennoch werde Urban 1500 Euro zahlen, um "bei allen Beteiligten das Engagement für Toleranz und gegen Diskriminierung sichtbarer und nachhaltiger" zu unterstützen.