Nach Rauswurf aus dem Haas-Team: Russischer Formel-1-Pilot Masepin erwägt rechtliche Schritte

Nikita Masepin behält sich rechtliche Schritte gegen seinen Rauswurf beim Formel-1-Team Haas vor. "Es ist gut, sich alle Optionen offen zu halten“, sagte der 23-jährige Russe am Mittwoch bei einer Medienrunde. Masepin stellte zugleich klar: "Ich will nicht an einen Ort zurück, an dem man mich nicht will." Zu seiner Vertragsauflösung meinte der Moskauer: "Natürlich denke ich, dass das nicht fair ist."

Uralkali fordert unterdessen die "sofortige Rückerstattung der von Haas erhaltenen Beträge" für diese Saison. Das Unternehmen will nach eigener Aussage "seine Interessen im Rahmen der geltenden rechtlichen Verfahren" schützen. Die Rückerstattung soll in eine gemeinsame Stiftung mit Nikita Masepin einfließen. "We Compete As One" will Top-Athleten unterstützen, die aus politischen Gründen, "die außerhalb ihrer Kontrolle liegen“, nicht mehr auf höchstem Niveau starten dürfen. "Unsere Tür steht jedem offen.“