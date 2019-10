Nach Rauswurf von Cenk Sahin: FC St. Pauli kassiert Troll-Shitstorm bei Facebook und Co.

Nach der Trennung von Cenk Sahin wird Fußball-Zweitligist FC St. Pauli in den sozialen Medien hart attackiert . Klub-Mitteilungen auf Facebook und Twitter werden mit Schmähungen von offensichtlichen Sahin-Sympathisanten kommentiert. Außerdem werden Bilder des 25-Jährigen und von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sowie zahlreiche Türkeiflaggen unter Beiträgen gepostet. St. Pauli hatte den 25-Jährigen Anfang vergangener Woche nach dessen Gutheißung der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien freigestellt.

Nach Troll-Shitstorm: FC St. Pauli reagiert auf Facebook und Twitter

Am Montag reagierte der Verein bei Twitter mit der Ankündigung, die Verbreiter der Kommentare konsequent bei der Plattform zu melden. Zu einem missbrauchten Tweet über die U15 des Klubs schrieb der FC St. Pauli: „Endlich bekommen die #YoungRebels (Name für die Jugendteams des Klubs, Anm. d. Red.) mal die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Ein herzliches Danke dafür geht an jeden Troll. Wir melden weiter.“

Auf der Facebook-Seite der Kiezkicker heißt es: „Dasselbe Spiel wie letzte Woche: Bedrohungen, Beleidigungen, Spam, militaristischer und nationalistischer Quatsch haben hier keinen Platz.“ Entsprechende Kommentare werden vom Verein seither gelöscht.