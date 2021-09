Nach RB Leipzigs 1:2 gegen Brügge: Marschs Abschied vom ganz großen Wir

Leipzig. Ein neues Wir-Gefühl sollte es sein. Mit diesem ur-amerikanischen Anspruch an den Team-Gedanken startete Jesse Marsch zum 1. Juli seine Mission bei RB Leipzig . Doch mit den Niederlagen der vergangenen Wochen änderte sich der Tonfall allmählich und fand seinen bisherigen Höhepunkt in der Pressekonferenz nach dem 1:2 in der Champions League gegen den FC Brügge .

29. August, nach dem 0:1 in Wolfsburg : „Unser Matchplan war vielleicht von Anfang an zu passiv.“

11. September, nach dem 1:4 gegen Bayern München : „Vielleicht ist es nicht fair, dass wir so früh solche Tests haben. Vielleicht sind wir nicht bereit für so große Herausforderungen.“

1:1 in Köln: RB Leipzig erkämpft sich nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen in Folge wieder einen Punkt. ©

27. September, vor dem Spiel gegen Brügge : „Ich glaube total an jeden Spieler in unserem Kader .“

28. September, nach dem 1:2 gegen Brügge: „Ich war überrascht, dass wir so schlecht gespielt haben. Wir haben bei den Gegentoren nicht alles gegeben. Wir haben uns nicht an den taktischen Plan gehalten. Wir müssen überlegen, was unsere beste Mannschaft ist. Vielleicht spielen wir mit dieser Gruppe und müssen mehr in diejenigen investieren, die verstehen, was wir wollen.“