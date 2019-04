Nach RB Leipzigs 2:1-Sieg: Rangnick wird zum Feierbiest und Ersthelfer

Leipzig. "Wir woll'n den Trainer sehen", skandierten die Fans von RB Leipzig nach dem 2:1-Erfolg gegen den SC Freiburg . Und sie wurden erhört. Ralf Rangnick höchstpersönlich machte sich trotz zeitlich drängender Verpflichtungen (die obligatorische Pressekonferenz, ein Auftritt im Aktuellen Sportstudio ) auf den Weg zu den Anhängern der Roten Bullen. Das hatte es in dieser Saison noch nicht gegeben, war aber angekündigt. Für den Fall der Champions-League -Qualifikation wolle er mit den Fans feiern, hatte der Coach im Vorfeld gesagt. Und er erschien nicht einfach so. Rangnick zog sich eine Fankutte über, trug ein Basecap, wirkte gelöst.

Allerdings nahm Rangnicks erster Besuch in der RB-Fankurve direkt einen dramatischen Ausgang. Ein euphorisierter Fan stürzte vor die Füße des RB-Cheftrainers, wurde von Rangnick persönlich „erstversorgt“ und in die Mixed Zone begleitet. Der verletzte Anhänger wurde von Sanitätern auf einer Trage aus dem Innenraum transportiert, winkte dabei ins Publikum und sagte nach dem ersten Schreck: "Es war meine Schuld. Ich wollte Ralf keinen Ärger machen."

RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg

Rangnick selbst erlebte den Vorfall so: "Der Mann, dem die Weste gehört hat, hat sie mir runtergeworfen und wollte, dass ich sie kurz anziehe. Das habe ich gemacht. Er hat sich dann praktisch runtergehangelt, weil er mit mir ein Foto machen wollte. Beim Aufkommen hat er sich, so wie aussieht den Knöchel gebrochen. Im Nachhinein ist das tragisch. Ich gehe davon aus, dass er schon im Krankenhaus ist. Von meiner Seite aus kann ich nur gute Besserung wünschen. Das war nicht so ein schöner Abschluss der ganzen Geschichte."

(mit Anton Zirk)