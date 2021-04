"Absolut nötig": Nach Real-Boss Perez hält auch Barca-Chef Laporta an Super League-Plänen fest

In der Frage der umstrittenen und vorerst offenbar gescheiterten Super League ziehen die beiden spanischen Giganten und Erzrivalen Real Madrid und FC Barcelona weiter an einem Strang. Nach Real-Präsident Florentino Pérez sprach sich am Donnerstag auch Barcelona-Boss Joan Laporta energisch für die Einführung des neuen europäischen Wettbewerbs aus. "Die Super League ist nötig. Es ist absolut nötig, dass wir große Klubs, die einen beträchtlichen Teil der Ressourcen beitragen, auch ein Wort mitreden bei der Verteilung der Einnahmen", sagte Laporta dem katalanischen Fernseh-Sender TV3. Der Plan sei noch auf dem Tisch. "Er existiert".

