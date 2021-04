Nach Rekord-Tor: Huntelaar hofft weiter auf Schalke-Klassenerhalt – "Natürlich ist der Glaube da"

Das Rekordtor von Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar brachte dem FC Schalke 04 keine Punkte, verhinderte aber eine weitere miese Randnotiz in der Saison zum Vergessen für den Revierklub. Dimitrios Grammozis blieb es erspart, als erster Schalke-Trainer in der Bundesliga-Historie vier Partien ohne Treffer zu verzeichnen. In die Geschichtsbücher ging das Tor zum 1:2 gegen Leverkusen dennoch ein, weil der Niederländer Huntelaar mit 37 Jahren und 234 Tagen nun Schalkes ältester Liga-Torschütze ist. Er löste Ex-Torwart Oliver Reck ab, der im Februar 2002 bei seinem Tor 36 Jahre und 347 Tage alt war.

