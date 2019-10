Nach Remis gegen RN Löwen: Darum läuft es bei der TSV Hannover-Burgdorf so gut

Genuss und Erholung erleben die Recken-Handballer derzeit nur im Augenblicksformat. Genießen durften sie am Donnerstagabend eine famose Leistung beim 29:29 gegen die Rhein-Neckar Löwen, damit bleibt die TSV Hannover-Burgdorf ohne Heimniederlage in dieser Bundesliga-Saison. Gestern ging es vor einem freien Wochenende in den Kraftraum. Ab Montag folgen Länderspiele oder andere Abstellungen für acht Profis (Fabian Böhm, Timo Kastening, Ivan Martinovic, Morten Olsen, Nejc Cehte, Urban Lesjak, Domenico Ebner, Veit Mävers) sowie Training für die übrigen Kollegen. Die gute Stimmung bei den Recken hebt der Blick auf die Tabelle: Sie bleiben Tabellenführer. Dabei zeigte das Duell mit den Mannheimern abermals, dass der Erfolg gute Gründe hat.

Die Moral

Die Recken ließen sich von einem frühen 3:9-Rückstand nicht entmutigen, kämpften aufopferungsvoll und hätten mit der letzten Aktion des Spiels sogar ein Happy End geschafft. Doch Cehtes Fernwurf landete erst eine Winzigkeit nach der Schlusssirene im Tor.

Der Jugendstil

Dass es überhaupt zu dieser Schlusspointe kam, ist einem der zahlreichen Recken-Talente zu verdanken. Vincent Büchner (21), der schon den 29:29-Ausgleich erzielt hatte, raubte den Mannheimern den Vorteil des letzten Angriffs und damit die Chance auf das eigene Siegtor. Er fing einen Pass von Andy Schmid ab und bediente Cehte. „Der Junge war hellwach und hat das hervorragend gemacht“, lobte Sven-Sören Christophersen. Büchners Leistung steht sinnbildlich für den geglückten Umbruch bei den Hannoveranern, die sieben Nachwuchsspieler zu Saisonbeginn in den Profikader hochgezogen haben.