Nach Remis gegen Stuttgart: Frankfurt-Keeper Trapp warnt vor Unruhe durch Bobic-Abgang

Die Freude über das 1:1 (0:0) gegen den starken Aufsteiger VfB Stuttgart hielt sich bei Eintracht Frankfurt in Grenzen. "Wir sind nicht ganz happy mit dem Remis", räumte Abwehrchef Martin Hinteregger nach dem Kampfspiel am Samstag ein. Zwar bleiben die Hessen mit 43 Punkten weiter Tabellenvierter der Bundesliga und damit auf Königsklassenkurs, doch die Rückkehr in die Erfolgsspur nach der ersten Niederlage des Jahres in Bremen in der Vorwoche gelang nur zum Teil. "Natürlich wollten wir gewinnen, aber es war nicht einfach", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter. "Wir waren in der ersten Halbzeit nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe."

