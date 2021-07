Nach Roger Federer und Rafael Nadal: Auch Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini mit Olympia-Absage

Der italienische Tennisstar Matteo Berrettini wird nicht am olympischen Tennis-Turnier in Tokio teilnehmen. Eine Woche nach seiner Endspielniederlage in London gegen den Serben Novak Djokovic erklärte der Italiener am Sonntag seinen Verzicht auf die Teilnahme an den Sommerspielen in Japan. Der Weltranglisten-Achte nannte als Grund für seine Entscheidung eine Verletzung am linken Bein. Er werde einige Wochen keine Turniere bestreiten können, schrieb der 25-Jährige via Instagram.

Anzeige