Nach Roter Karte für Berlin: RB Leipzig feiert Kantersieg bei der Hertha

RB Leipzig gewinnt am Sonntagabend mehr als deutlich mit 6:1 in Berlin und sichert sich Platz vier in der Tabelle. ©

Olmo mit Gala-Vorstellung

Rein ins Duell angeknockt gegen angekommen. Die Corona- und verletzungsgebeutelte Hertha haut sich in jeden Zweikampf, feiert kleinste Erfolgserlebnisse, ist darauf aus, dem Gast vor allem Zeit und Raum zu nehmen. Gerne auch den Ball. Klappt selten. RB hat die Kugel und durch Mukiele die erste Top-Chance zum 1:0 (9.). Die Angelegenheit zieht sich bis zur 20. Minute, dann schaltet Szoboszlai den Turbo und setzt Poulsen ein. Der dänische Held der Arbeit passt zu Henrichs, der mit dem rechten Fuß an Keeper Alexander Schwolow scheitert und mit dem Linken unter Mithilfe von Linus Gechter trifft. 1:0. Und sonst so? Herthas Marco Richter mäht Orban rotwürdig um. Josko Gvardiol und Domenico Tedesco sehen gelb. RB ist überlegen, aber selten zwingend. Peter Gulacsi muss in der 36. Minute erstmals eingreifen (gegen Stevan Jovitic). Und Szoboszlai hat zwei Halb-Chancen. Halbzeit. Spiel auf ein Tor. Aber: Nur 1:0.