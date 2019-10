Nach Rücktritt des Präsidenten: Polizeieinsatz in Zentrale von Bulgariens Fußballverband

Kurz nach dem Rücktritt des bulgarischen Fußballverbands-Präsidenten Borisslaw Michailow hat es einen Polizeieinsatz in der Verbandszentrale gegeben. Das Gebäude in Bojana bei Sofia wurde nach Angaben einheimischer Medien von Kräften zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität abgeriegelt. Die Aktion am Dienstagnachmittag soll eine Überprüfung des Verbands ermöglichen, die Regierungschef Boiko Borissow angeordnet hat.

Rassismus-Eklat bei Bulgarien-Spiel gegen England

Der Politiker verurteilte die Vorkommnisse in Sofia zudem scharf: "Es ist unzulässig, dass Bulgarien, das einer der tolerantesten Staaten der Welt ist, wo Menschen unterschiedlicher Ethnien und Religionen in Frieden leben, mit Rassismus und Fremdenhass verbunden wird", schrieb er am Dienstag auf Facebook.

Beim 6:0-Sieg der Engländer am Montagabend war die erste Halbzeit zweimal unterbrochen worden. Die bulgarischen Fans hatten zum wiederholten Mal für rassistische Entgleisungen gesorgt sowie den Hitlergruß gezeigt. Das Spiel stand kurz vor dem Abbruch. Bulgariens Regierung hatte daraufhin erklärt, bis zu einem etwaigen Rücktritt von Michailow die Beziehungen zum Fußballverband (BFS) auszusetzen - auch die finanziellen Zuwendungen sollten eingestellt werden, sagte Sportminister Krassen Kralew am Dienstag in Sofia.

