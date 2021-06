Nach Rüdiger-Zusammenprall: Gesichtsoperation bei Kevin De Bruyne - Ausfall zum EM-Start?

Kevin De Bruyne droht nach einer Gesichtsoperation für das EM-Auftaktspiel der belgischen Nationalmannschaft am 12. Juni gegen Russland auszufallen. "Ob er für das Auftaktspiel gegen Russland eingesetzt werden kann, müssen wir uns Tag für Tag anschauen", sagte Nationaltrainer Roberto Martinez am Samstag auf einer Pressekonferenz zum Testspiel gegen Kroatien an diesem Sonntag.

