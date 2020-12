Nach der Rückkehr zum HSV Hannover: Handball-Trainer John "juckt es in den Fingern"

Als sein Vertrag bei Eintracht Hildesheim, dort trainierte John in Doppelfunktion seit 2015 die zweite Mannschaft, nach dem zweiten Kreuzbandriss im Dezember 2019 nicht verlängert wurde, beendete der 29-Jährige seine Karriere – und kehrte nach acht Jahren an den Eisteichweg zurück. Anzeige

Robin John, Sie sind jetzt fast sechs Monate wieder beim HSV. Wie läuft es für Sie persönlich bisher? Genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Vorbereitung war ordentlich, und im Umfeld passt es. Viele der Helfer von früher sind ja noch da. Leider habe ich wegen Corona nicht alle Leute gesehen. Die ich getroffen habe, haben aber gesagt: Schön, dass du zurück bist. Stichwort Umfeld. Dort hat sich der HSV ja nach dem Rücktritt von Manager Dirk Schroeter auch neu aufgestellt. Wie ist Ihre Einschätzung?

Die Aufgaben wurden auf mehrere Schultern verteilt, und alle machen es super, obwohl es für alle natürlich leichtere Bedingungen als aktuell gibt. Sehr vorteilhaft ist es, dass wir montags beim Training zwei Physiotherapeuten haben. Die Jungs müssen dann hinterher nicht so lange warten. Es ist schade, dass Alex Heinze aufgehört hat, aber seine Nachfolgerin Anne Watzek ist super. Optimal ist es, dass wir mit Ulli Haak einen Ansprechpartner haben, der sich um alle medizinischen Fragen kümmert. Er kennt sich sehr gut aus, und ist immer für uns da. Die Verletztensituation ist sehr komplex gewesen. Allein wegen der Kreuzbandrisse von Hendrik Benckendorf und Kevin Klages gab es viel zu tun.

Wie ist der Heilungsverlauf bei den beiden? Hendrik läuft schon wieder am Rand der Halle und wirft einige Bälle. Für seinen Kopf ist es sehr wichtig, dass er wieder dabei ist und natürlich auch für die Mannschaft. Er ist schließlich unser Kapitän. Bei Kevin wird es noch bis Januar dauern, bis er die ersten Versuche machen kann. Auch sportlich lief es mit 2:8 Punkten bislang noch nicht so toll. Woran lag es? Das kann ich einfach beantworten. Mit Hendrik Benckendorf und Joel Wolf (ist wieder fit) fehlten beide Mittelmänner. Maxi Forst hat es nicht schlecht gemacht, ist aber kein klassischer Spielmacher. Die Spielführung ist dann anders, zumal Hendrik und Joel auch unsere beiden besten im Eins-gegen-eins sind. Dazu konnte ich Philip Müller wegen einer Schulterverletzung nicht in der Abwehr einsetzen. Das tat weh.

Wie machen sich aus Ihrer Sicht bisher die Neuen? David Sauß findet sich immer besser rein, das sieht man mittlerweile auch an seiner Torquote. Max Berthold ist bis auf das schlechte Spiel in Lemgo die Verstärkung, die wir haben wollten. Wie haben Sie sich damit angefreundet, nur noch Trainer zu sein? Es juckt noch in den Fingern und ehrlich gesagt, würde ich gern noch mal spielen, wenn mein Knie wieder völlig in Ordnung ist. Eine Idee wäre vielleicht in unserer zweiten Mannschaft. Aber man muss auch sagen, dass die Aufgabe in der dritten Liga mehr Zeit für Videoanalyse und Trainingsvorbereitung erfordert. Man ist viel akribischer. Aber es macht riesig Spaß.

Wie lief die Wiederaufnahme des Trainings nach der Lockdown-Pause? Gut. Die Jungs hatten anstrengende Hausaufgaben, um das körperliche Niveau so gut wie möglich zu halten. Wir wollten auf jeden Fall wieder trainieren, es war eine finanzielle Frage. Zum Glück beteiligt sich die Mannschaft mit einem nennenswerten Betrag an den Testkosten. Das ist nicht selbstverständlich, aber ich hatte es gehofft, weil alle die Strukturen im Verein kennen. Außerdem sind die Jungs froh, wieder in der Halle sein zu dürfen. Wie laufen die Testungen? Wir haben ein sehr strenges Hygienekonzept, wobei Ulli Haak penibel Protokoll führt. Außer ihm ist immer eine der Vereinsärztinnen dabei. So sind wir absolut sauber. Bisher haben wir die Mannschaft zudem in zwei Gruppen aufgeteilt.