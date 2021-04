Nach Saisonabbruch: NOFV-Präsident Winkler hat Verständnis für Klagen

"Möglichst rechtssicher handeln"

Laut Winkler habe das Präsidium versucht, "möglichst rechtssicher zu handeln". Glücklich ist der NOFV-Boss nicht darüber, dass aufgrund der Coronavirus-Pandemie bereits zum zweiten Mal eine Saison abgebrochen werden musste. "Ich bin zufrieden, dass nun Klarheit herrscht. Aber ich finde, dass das eine bittere Entwicklung ist", sagte Winkler. "Ich habe Verständnis für alle, die jetzt grummeln. Aber wenn man in der Verantwortung steht, muss man auch in schwierigen Situationen Entscheidungen treffen."

Um eine einheitliche Tabelle in den Ligen zu bekommen, soll die Quotientenregel angewendet werden. Dadurch steigt Viktoria Berlin direkt in die 3. Liga auf. Aus der Regionalliga muss der Bischofswerdaer FV als Schlusslicht den Gang in die Oberliga antreten. Der Club aus der Oberlausitz hatte ohnehin angekündigt, sich im Fall eines Abbruchs freiwillig zurückziehen zu wollen. Über den Aufstieg in die Regionalliga können sich die Oberliga-Spitzenreiter FC Eilenburg und der ehemalige Bundesligist Tasmania Berlin freuen.