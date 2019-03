Nach Schiedsrichter-Ärger: Manuel Gräfe kontert 96-Trainer Thomas Doll

Nach der 1:3-Pleite in Augsburg ging es in der Mixed Zone zwischen 96-Trainer Thomas Doll und Manuel Gräfe heiß her. Auslöser war vor allem der Freistoßpfiff, der zum Augsburger 2:1 führte. Da war Oliver Sorg angegangen worden, fiel, rollte mit den Händen über den Ball. Gräfe pfiff – allerdings Freistoß für Augsburg. Schmid haute den Ball direkt rein. Der Schiri erklärte Doll – und später auch den wartenden Journalisten über die Sorg-Szene: "Das war kein Foul, er wollte den Freistoß ziehen. Ich hatte bei Augsburg gegen Bremen eine ähnliche Situation."

Doll wollte das nicht hören. "Nach dem Spiel habe ich so einen Kopf und er will mir was von Bremen erzählen. Er will mich zwei, drei Minuten volllabern. Sich da so gockelig hinzustellen und mir Arroganz vorzuwerfen", ärgerte sich der 96-Coach. "Emotionen kann man mir unterstellen. Aber das ist harter Tobak! Sowas gehört sich nicht."