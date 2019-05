Nach Schlag gegen Fan: Superstar Neymar lange gesperrt - PSG legt Einspruch ein

PSG beurteilte die Strafe des Verbands dagegen als "streng" und kündigte an, Einspruch einlegen zu wollen. Da die Sperre erst ab dem 13. Mai gilt, kann Neymar am Samstag in der Ligue 1 noch eingesetzt werden. Dagegen wird der Brasilianer die beiden verbleibenden Liga-Spiele gegen Dijon und Reims verpassen. Allerdings ist den Parisern die Meisterschaft schon längst nicht mehr zu nehmen - was Thomas Tuchel womöglich trotzdem nicht den Job retten könnte.