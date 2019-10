Nach Schließung des Nike Oregon Projekts: Klosterhalfen will weiter in den USA trainieren

Die Weltklasse-Läuferin Konstanze Klosterhalfen will sich trotz der Schließung des umstrittenen Nike Oregon Projekts weiter in den USA auf Olympia in Tokio vorbereiten. „Im November reise ich dann aber wieder zurück in die USA und werde dort weiter am Campus trainieren und mich auf die Olympischen Spiele 2020 vorbereiten“, sagte die WM-Dritte über 5000 Meter am Dienstag bei Empfängen in ihrer Heimat Königswinter. Wie es mit der Finanzierung und Organisation des Trainingsgeländes weitergehe, könne sie aber nicht sagen.