Wetter-Check nach Schneechaos: So eisig wird es in den Bundesliga-Stadien am Wochenende

Am letzten Wochenende tobte das Schnee-Chaos in weiten Teilen Deutschlands, die Bundesliga-Partie zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen musste wegen der Witterungsbedingungen abgesagt werden. Den neuen Termin hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) inzwischen bekannt gegeben: Das Spiel soll am 10. März um 18.30 Uhr nachgeholt werden. Anzeige An diesem Wochenende droht kein Spielausfall. Es wird zwar teilweise knackig kalt in den Arenen, der Ball sollte aber überall problemlos rollen können. Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick.

Den Spieltag eröffnet am Freitagabend (20.30 Uhr) RB Leipzig gegen den FC Augsburg. Und in der Red Bull Arena wird es frostig: Für den Abend werden 13 Grad minus erwartet, die sich sogar noch kälter anfühlen. Mit Schnee wird im Verlauf der Partie aber nicht zu rechnen sein. Im Signal Iduna Park werden am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) bei der Partie von Borussia Borussia Dortmund gegen Hoffenheim Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt erwartet. Bei minus drei Grad wollen Marco Reus & Co. drei Punkte gegen die TSG einfahren. Immerhin: Die Sonne soll am Nachmittag scheinen.

Ähnlich sieht es in der BayArena in Leverkusen aus. Bei null Grad und strahlendem Sonnenschein geht es gegen Mainz 05. Schneefall wird nicht erwartet. Auch in Bremen soll es keinen Niederschlag geben. Bei minus drei Grad um geht es für Werder um Punkte gegen Freiburg. Unter den gleichen Bedingungen tritt der VfB Stuttgart im Heimspiel gegen Hertha BSC an. Bei minus drei Grad und Sonne soll es ebenfalls nicht schneien. Auch im Berliner Stadtteil Köpenick, wo Union Berlin sein Heimspiel am Samstagabend um 18.30 Uhr gegen Schalke 04 austrägt, wird kein Niederschlag erwartet. Die Temperaturen bei bewölktem Himmel sollen bei minus vier Grad liegen.

Beim Heimspiel der Eintracht in Frankfurt gegen Köln am Sonntag wird blauer Himmel und Sonne satt erwartet. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt herum, Schnee soll es während der 90 Minuten nicht geben. In Wolfsburg wird es dann hingegen am Abend wieder knackig kalt: Wenn der VfL sein Heimspiel gegen Gladbach absolviert, soll das Thermometer auf minus neun Grad sinken, Schneefall soll es aber nicht geben.

Erkennst du dein Bundesliga-Stadion? Erkennst du dein Bundesliga-Stadion? ©