Nach schwerem Handbike-Unfall: Alex Zanardi erneut am Gehirn operiert

Der mit einem Handbike schwer verunglückte ehemalige Rennfahrer Alex Zanardi ist ein zweites Mal wegen seiner Kopfverletzungen operiert worden. Das teilte das Krankenhaus in Siena mit, in das der 53 Jahre alte Italiener nach seinem Unfall am 19. Juni gebracht worden war. Zanardis Zustand bleibe "unter neurologischen Gesichtspunkten schwerwiegend", hieß es in einer Mitteilung am Montagabend.