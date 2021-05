Offiziell: Aaron Hunt verlässt HSV - Ex-Kapitän erhält keinen neuen Vertrag

Nach sechs Jahren verlässt Aaron Hunt den Hamburger SV . Der Verein hat den am 30. Juni auslaufenden Vertrag des 34-Jährigen nicht verlängert. Das gab der Klub am Donnerstagnachmittag bekannt. Nach einem "guten, offenen und ehrlichen Austausch" mit Hunt, wie Sportvorstand Jonas Boldt betonte, entschieden beide Seiten den Kontrakt nicht mehr zu verlängern. Der ehemalige deutsche Nationalspieler absolvierte 153 Pflichtspiele für die Hamburger. Dabei erzielte er 26 Tore und gab 18 Assists. In den ersten beiden Spielzeiten nach dem Abstieg war er Kapitän des Teams.

"Die Entscheidung ist getroffen, für mich ist aber auch klar, dass ich Bock habe und noch weiter Fußball spielen will", sagte der dreimalige Nationalspieler Hunt. Er war im Sommer 2015 vom VfL Wolfsburg nach Hamburg gewechselt. 2018 stieg er mit dem Traditionsklub aus der Bundesliga ab. In dieser Saison scheiterte er mit dem HSV zum dritten Mal, in die 1. Liga zurückzukehren. "Ich wollte unbedingt mit dem HSV aufsteigen, leider hat das nicht geklappt“ , meinte Hunt, der auch viele Jahre auch für den HSV-Nordrivalen Werder Bremen gespielt hatte. Der Aufstieg habe über allem gestanden "und war auch der Grund, warum die Verantwortlichen und ich die Gespräche über meine Zukunft hinten angestellt haben".

In dieser Saison stand Hunt 29 Mal in der 2. Bundesliga im Aufgebot der Rothosen - 16 mal davon in der Startelf. In seiner HSV-Zeit kämpfte er immer wieder mit Verletzungen. So auch am Ende der abgelaufenen Zweitliga-Saison, als er die letzten drei Punktspiele wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade verpasste.