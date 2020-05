Nach sechsmonatiger Pause: Ex-96er Salif Sané gibt Comeback zum Vergessen im Revierderby 

Trainer David Wagner berief den 1,96-Meter-Mann direkt in die Startformation, gemeinsam mit Jean-Clair Todibo bildete er die Innenverteidigung. Wie ein Gewinner fühlte sich Sané am Samstagnachmittag recht schnell aber nicht mehr.

Doch die Corona-Auszeit spielte ihm in die Karten, rechtzeitig zum Revierderby gegen Borussia Dortmund beim Re-Start der Liga stand der 29-jährige Abwehrhüne wieder zur Verfügung.

In gewisser Weise ist Salif Sané einer der (wenigen) Gewinner der Corona-Zwangspause im Fussball. Im Normalfall wäre für den Verteidiger vom FC Schalke 04 und Noch-immer-Publikumsliebling von Hannover 96 die Spielzeit bereits beendet gewesen. Am 3. November zog sich Sané einen Korbhenkelriss des Außenmeniskus im linken Knie zu, das Saisonaus wurde prognostiziert.

Eine halbe Stunde lang mischten die Schalker noch gut mit - dann walzten die Gastgeber mit vier Treffern geradezu über die Königsblauen hinweg. Hauptschuldig war Sané an keinem Gegentor, beim 1:0 kam er allerdings gegen BVB-Goalgetter Erling Haaland nicht hinterher. Beim 3:0 ließ er ebenjenen Haaland kompromisslos über die Klinge springen - konnte den Gegentreffer so aber nicht mehr verhindern.

Kein Daumendrücken für Ex-96-Kollegen

Seinen Ex-Kollegen von 96, wo er mit Linton Maina und Co. noch einige Kumpels hat, kann Sané am Sonntag derweil nicht die Daumen drücken. Die Roten müssen an diesem Wochenende noch zuschauen, das Heimspiel gegen Dynamo Dresden fällt aufgrund von Corona-Fällen beim Gegner aus.

