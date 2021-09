Nach Seifert-Rückzug: Frankfurt-Boss Hellmann fordert mehr Engagement in DFL von Watzke und Kahn

Vorstandssprecher Axel Hellmann vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat die Führungskräfte der beiden deutschen Top-Klubs Borussia Dortmund und FC Bayern München aufgefordert, Verantwortung in der DFL zu übernehmen. Nach dem Rückzug des langjährigen Chefs Christian Seifert müssten sich andere Leute mehr einbringen sagte Hellmann am Mittwoch auf dem SpoBis in Düsseldorf. Dabei spreche er "vor allem die beiden Top-Klubs an, namentlich Hans-Joachim Watzke und Oliver Kahn“.

